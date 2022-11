Ein Unfall mit einer Leichtverletzten ist am Freitagabend in Marktsteft passiert. Wie die Polizei informiert, überquerte ein 19-Jähriger mit seinem BMW gegen 22 Uhr den Kreuzungsbereich der Marktbreiter Straße mit der Staatsstraße 2271. Hierbei missachtete der junge Mann ein Stoppschild und übersah einen Ford einer 26-Jährigen, die die Staatsstraße in Richtung Kitzingen befuhr.

Bei der Kollision wurde der Ford von der Straße geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 26-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Es wird von einem Gesamtschaden von über 5200 Euro an beiden Fahrzeugen ausgegangen.