Aus vier Trainingsgruppen konnten 18 Kinder zum nächsthöheren Kyu-Grad "befördert" und die neuen Judo-Gürtel an sie überreicht werden. Hier die neuen Gürtelträger: Gelb-oranger Gürtel (6. Kyu): Valentin Hoang; Gelber Gürtel (7. Kyu): Yannik Brandl, Alexander Gewinner, Annalena Hartmeier; Weiß-gelber Gürtel (8. Kyu): Toni Barthel, Luise Eisenbarth, Max Felix, Jakob Hager, Lilly Hoang, Jaron Keil, Lena Lacheta, Emilia Lutz, Kalina Moskalik, Fabian Perschall, Marie Scheller, Konrad Thon, Erik Weiß, John. Für Interessierte: Die Judo-Trainings finden jeweils am Dienstag und Mittwoch in der Realschul-Turnhalle Dettelbach statt. Nähere Hinweise dazu über Tel. 09324/99581.

Von: Peter Willibald Leirich (Schriftführer, Judoclub Dettelbach e.V.)