Die Polizeiinspektion Kitzingen hat am Mittwochabend bei Albertshofen eine Laserkontrolle durchgeführt und dabei einen 17-jähriger Rollerfahrer gemessen, der mit 59 km/h unterwegs war. Laut Polizeibericht war am Roller jedoch nur ein Versicherungskennzeichen angebracht und der Fahrer konnte lediglich einen Führerschein der Klasse AM vorzeigen.

Der Roller wurde zur weiteren Abklärung sichergestellt. Sollte sich dabei herausstellen, dass am Roller bezüglich der Höchstgeschwindigkeit manipuliert wurde, erwartet den jungen Mann unter anderem eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.