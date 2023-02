Einer Polizeikontrolle entgehen wollte ein 17-Jähriger in Dettelbach in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach Mitternacht. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei dort mit dem Auto unterwegs und versuchte wegzufahren, als er die uniformierte Streife erkannte. Hierbei blieb er beim Rangieren an einer Mauer hängen und beschädigte diese.

Anschließend verließ er den Wagen, flüchtete zu Fuß und konnte zunächst nicht mehr aufgegriffen werden. Im Auto fanden die Beamten eine Jacke des 17-Jährigen. Darin befanden sich Betäubungsmittel und ein Springmesser.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Flüchtigen, der im Bereich Schweinfurt wohnt, angeordnet. Die Schweinfurter Polizei übernahm die Durchsuchung der Wohnung. Dort stießen die Beamten auf den Flüchtigen und weitere Betäubungsmittel. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich zudem der Verdacht, dass der 17-Jährige das Auto hätte überhaupt nicht fahren dürfen.