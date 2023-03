Die Feuerwehr Nordheim am Main feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Anlässlich dessen finden im Jahresverlauf verschiedene Feierlichkeiten statt. Gefreut hat es die beiden Vorstände Daniel Frankenberger und Peter Säger, dass Landtagsabgeordnete Barbara Becker für dieses besondere Jubiläum die Schirmherrschaft übernehmen wird.

Ohne zu zögern nahm Becker die Einladung, die Schirmherrin zu werden, an. "Es ist mir eine große Ehre, diese Festlichkeiten zu begleiten, da es hier mehr als deutlich zeigt, dass man seit der Gründung eine feste Einheit in und um Nordheim geworden ist", sagte die Landtagsabgeordnete. Auch ist sie seit einiger Zeit mit den Problemen des maroden Feuerwehrhauses und des Fahrzeuges im Bilde und stand bisher immer wieder mit Rat und Tat zur Seite, um die Feuerwehr und die Gemeinde bei Fragen im Feuerwehrwesen zu unterstützen. "Durch das Engagement von Barbara Becker, war die Frage, wer denn die Schirmherrschaft unseres Jubiläums übernehmen könnte, sehr schnell geklärt", so Frankenberger. Auch die 1. Bürgermeisterin Sibylle Säger freut sich für ihre Feuerwehr über die Zusage und sprach ihre Unterstützung hinsichtlich der 150 Jahr Feier aus. Die Nordheimer Wehr wird im Rahmen des Jubiläums am 17. Juni zu einem Jubiläumsfest laden sowie am 17. November zur 90er-Blaulichtparty als Neuauflage des verloren gegangenen "Feuerwehrballs".

Dass dieses Jahr anders und besonders wird, liegt vor allem auch an der Mannschaft, die hinter dem Verein steht. Die Worte von 2. Vorsitzenden Peter Säger brachten es auf den Punkt. "Wir können dieses Jahr nur bewältigen, da unsere Mitglieder und andere Spender hinter dem Verein stehen". Neben den beiden Festlichkeiten im Juni und November wird die Feuerwehr ihr Jahr mit dem alljährlichen Maibaumaufstellen an der Mainfähre Nordheim beginnen und lädt bereits jetzt schon herzlich dazu ein.

Von: Peter Säger (2. Vorstand, Freiwillige Feuerwehr Nordheim am Main)