Bereits zum zweiten Mal konnten der Jägerstammtisch des Hegerings V der Kreisgruppe Kitzingen eine Spende an das Kinderpalliativteam übergeben. Birgit Brack, Kinderkrankenschwester bei den Maltesern, nahm den Scheck über 1400 Euro entgegen.

Das Malteser Kinderpalliativteam gibt es seit 2017 in Unterfranken. Ärzte und Ärztinnen sowie Pflegekräfte sind 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche für rund 50 betroffene Kinder und deren Familien in Unterfranken da. Mit Hilfe von Spenden können den betroffenen Familien psychosoziale Begleitung, Musik- und Kunsttherapie sowie Aromatherapien angeboten werden, die nachweislich eine beruhigende und heilsame Wirkung haben, so Birgit Brack. Das Malteser Kinderpalliativteam unterstützt die Familien mit Fachkompetenz, Empathie, Erfahrung und Fürsorge.

Bei der Sommeracher Winterweihnacht hatten im Dezember Jäger und Jägerinnen von der Mainschleife - in der Villa Sommerach zwei Tage lang Wildschweinbratwürste aus heimischen Revieren verkauft. Ziel ihrer Aktion war – wie bereits 2019 - den Erlös für ein lokales, karitatives Projekt zu spenden. Die Vertreter der Jägerschaft Wolfgang Tilgner, Karoline Schramm und Franka Landauer dankten bei dieser Gelegenheit allen Unterstützern und Helfern, die für diesen Erfolg tatkräftig zusammengeholfen hatten, ganz herzlich!

Von: Karoline Schramm (Schriftführerin, Jägerstammtisch des Hegering 5/Kreisgruppe Kitzingen)