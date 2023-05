Der 1913 gegründete Posaunenchor Markt Einersheim feiert sein 110-jähriges Bestehen mit einem Festgottesdienst am Sonntag, 28. Mai, um 10.15 Uhr und mit einer Serenade am 16. Juni um 18.30 Uhr am Kirchplatz. Bei der Serenade wirken der Bezirksposaunenchor mit Dirigent Sebastian Schneider und das Richard-Roblee-Bläserensemble mit.

Den Posaunenchor dirigiert seit 1995 Georg Deininger und auch Bürgermeister Herbert Volkamer gehört dem Ensemble schon seit Jahrzehnten an. Die weiteren der derzeit weiblichen und männlichen Musiker in der aktuellen Besetzung sind: Leonhard Segritz, Helmut Meyer, Friedrich Blümlein, Hermann Schatz, Helmut Schatz, Daniela Volkamer, Sonja Schäfer, Michael Tirschner, Kilian Segritz, Robert Schäfer, Robert Bayer, Kerstin Volkamer, Johannes Volkamer, Raphael Schäfer, Gela Schäfer, Wilhelm Schatz, Martin Neubert, Gerda Volkamer und Jona Meidel.

Drei Neuzugänge begrüßt

Wie Georg Deininger erfreut betont, konnte der Chor im vergangenen Jahr drei junge Neuzugänge begrüßen. "Unser Dienst ist die musikalische Verkündigung des Gotteslobs", meint der Chorleiter. Seit dem vergangenen Jahr hat der Chor mit Sonja Schäfer auch eine Obfrau.

Der Posaunenchor begleitet die Gottesdienste zu hohen Feiertragen in der Kirche und untermalt auch weltliche Anlässe. Gerne spielen die Bläserinnen und Bläser auch zu runden Geburtstagen und Ehejubiläen, sie umrahmen Beerdigungen und spielen zweimal pro Jahr im Iphöfer Altenbetreuungszentrum auf.