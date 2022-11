Das erste Jahr der ILE Mainschleife Plus mit seinem Regionalbudget ist vorbei, insgesamt wurden 18 Projekte in der Region gefördert, die ausgeschüttete Fördersumme beläuft sich auf knapp 100.000 Euro. Das geht aus einer Pressemitteilung der ILE-Region Mainschleife Plus hervor, der folgende Informationen entnommen sind.

Zuwendungen des Amtes für ländliche Entwicklung (ALE) Würzburg bescherten Kommunen, Vereinen, Bürgerinnen und Bürgern die Realisierung unterschiedlichster Projekte. Dabei spannte sich in 2022 der Bogen von einem offenen Bücherschrank über ein Gästeleitsystem, Kommunikationsecken bis hin zu drei Skateanlagen in Nordheim am Main, dem Volkacher Stadtteil Astheim und im Markt Eisenheim.

Auch in 2023 stehen insgesamt wieder 100.000 Euro als Fördersumme von Kleinprojekte in der Region zur Verfügung. Förderanträge müssen bis spätestens 4. Dezember eingereicht sein. Wer seinen Antrag nach dieser Frist stellt, wird nicht berücksichtigt werden.

Ansprechpartnerin ist die Umsetzungsbegleitung der ILE Mainschleife Plus, Theresa Ott, Tel.: (09381) 40126, E-Mail: theresa.ott@volkach.de