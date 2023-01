Die Raiffeisenbank Mainschleife - Steigerwald eG hat wie in den Jahren zuvor auf die Ausgabe von Weihnachtsgeschenken verzichtet und stattdessen laut Presseschreiben jeweils 2000 Euro an folgende Einrichtungen gespendet: Sing– und Musikschule Steigerwald Wiesentheid, Förderverein Volkacher Blasorchester, Musikschule Marktbreit und Umgebung, Kinder– und Jugendheim Geesdorf und den Verein Mix for Kids. Im Bild Steffi Freibott, Vorsitzende des Fördervereins Volkacher Blasorchester, und Martin Weber, Vorstandsvorsitzender Raiffeisenbank, bei der symbolischen Spendenübergabe.