Über eine Spende in Höhe von 1000 Euro kann sich "Mix for Kids" freuen. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung von Mix for Kids entnommen. Wenn es darum geht, Dinge von A nach B zu befördern, schickt die Spedition KTU üblicherweise einen ihrer Lastwagen auf den Weg. Um die Spende von 1000 Euro an Mix for Kids zu übermitteln, genügten dem Transportunternehmen aus Wiesentheid eine Banküberweisung und ein symbolischer Scheck.

"Wir haben uns Gedanken gemacht, was wir an die Gesellschaft zurückgeben können", sagte die kaufmännische Leiterin Raisa Davydova-Fischer (rechts) bei der gemeinsamen Übergabe mit Werkstatt- und Fuhrparkleiter Philip Stumpf (links). "Uns ist wichtig, dass wir eine lokale Organisation unterstützen und das Geld dort ankommt, wo es benötigt wird."

Deshalb fiel die Wahl der mittelständischen Spedition zum wiederholten Mal auf den gemeinnützigen Verein Mix for Kids aus Abtswind. Dessen Hilfsprojekte fördern sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland, Indien und Albanien.