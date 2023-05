Eine Spende in Höhe von 1000 Euro aus dem Erlös des Frühjahrsbasars überreichte das Second-Hand-Team Albertshofen an die Sanitätsbereitschaft Albertshofen. Es werden davon für die fünf neuen, sich teileweise noch in Ausbildung befindlichen Bereitschaftsmitglieder eine Rucksackausstattung und zwei persönliche Schutzausrüstungen angeschafft. Zur symbolischen Scheckübergabe trafen sich Mitglieder des Second-Hand-Teams und der Sanitätsbereitschaft vor den Schulungsräumen in Albertshofen.

Von: Simone Schafferhans (Secondhand-Team-Albertshofen)