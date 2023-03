917,70 Euro haben Birgit Busse und Monika Just bei dem Kirchenburgmarkt in Kleinlangheim mit Selbstgebasteltem eingenommen und zusätzlich zu aller Arbeit und den Materialausgaben den Betrag auf 1000 Euro aufgerundet, heißt es in einer Pressemitteilung des Tierschutzvereins Kitzingen. Das gesamte Geld kommt der Hündin Mimi zugute, die aufgrund ihrer Hüftdisplasie zwei künstliche Hüften braucht.