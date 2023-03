100 Jahre ländliche Entwicklung in Bayern: Mit einem Festakt wurde am Donnerstag in Iphofen das Jubiläum einer Behörde gefeiert, deren Namen in großen Städten kaum ein Bürger kennt, deren Arbeit den Menschen auf dem Land dagegen täglich begegnet. Auf dem umgestalteten Dorfplatz zum Beispiel, im Gemeinschaftshaus, auf Wegen in Wäldern und Fluren.

Die Ämter für Ländliche Entwicklung und ihre Mitarbeiter helfen, den ländlichen Raum fit für die Zukunft zu machen – und zwar nicht mit Anweisungen vom weit entfernten Schreibtisch in Berlin oder München aus. „Sie sind mittendrin, auf Augenhöhe“, lobte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. „Sie machen Mut, gehen an die Menschen heran und gestalten mit ihnen gemeinsam.“

Über 1100 Projekte gibt es aktuell in der Ländlichen Entwicklung in ganz Franken. Es laufen über 550 Dorferneuerungsprojekte für mehr als 1000 Orte. Dazu kommen mehr als 400 Flurneuordnungen und etwa 65 Integrierte Ländliche Entwicklungen, in denen sich über 500 Gemeinden zusammengeschlossen haben, um gemeinsam zu gestalten, Probleme zu lösen, sich für die Zukunft zu rüsten.

Was sich Dörfer von anderen abschauen können

Da geht es um die Wiederbelebung von Leerständen, die Grundversorgung im Ort, den Erhalt kleiner Betriebe, um Umlegungen in Wald und Flur, aber auch um Digitalisierung und Klimawandel. Was von den Ämtern gemeinsam mit den Menschen vor Ort erarbeitet und umgesetzt werde, helfe nicht nur im eigenen Dorf. "Das dient auch als Blaupause für andere Gemeinden", erklärte die Ministerin. Als Best-Practice-Beispiel nannte sie die Allianz Hofheimer Land, einen Verbund aus sieben Gemeinden mit 53 Ortsteilen im nördlichen Landkreis Haßberge . "Abschauen, nachmachen", riet sie.

Dass viele Gäste der Einladung der Ämter für ländliche Entwicklung Ober-, Mittel- und Unterfranken in die Karl-Knauf-Halle gefolgt waren, wertete die Ministerin ebenso als Wertschätzung für die Arbeit der Behörden wie die Tatsache, dass auch Ministerpräsident Markus Söder gekommen war und die Festrede hielt. Er nannte den ländlichen Raum einen Zukunftsraum, der leistungsfähig sein müsse. Und dabei spielten die Ämter für Ländliche Entwicklung ebenso wie andere Behörden eine wichtige Rolle.

Zerstückelte Flächen waren schwer zu bewirtschaften

Ursprungsidee dieser Behörde sei einst eine moderne Form der Landesplanung gewesen. Das "nicht sehr innovative Erbrecht" hatte dazu geführt, dass die Flächen endlos zerstückelt wurden. Immer mehr immer kleinere Flächen, die schwer zu bewirtschaften und noch schwerer zu erreichen waren.

Auf vielen Feldern hat sich das längst geändert, in Wäldern dagegen ist es oft immer noch so, wie in einem kleinen Film und einer Gesprächsrunde zur Sprache kam. Manch einer wisse nicht, wie groß der Wald sei, den er besitzt, und wo die Grenzen liegen. Die Folge sei oft, dass sich niemand mehr um die Bäume kümmere. Gerade in Zeiten des Klimawandels ist die Waldbewirtschaftung jedoch von zentraler Bedeutung.

Was tun, wenn die Einwohner im Ort immer weniger werden, die Gebäude im Ortskern leer stehen, der Schulstandort aufgrund schwindender Einwohnerzahlen in Gefahr gerät? "Es gibt zwei Antwortmöglichkeiten", so Markus Söder: "Entweder sagt man: Das ist halt so. Oder man überlegt: Was können wir dagegen tun?"

"Ihr kennt die Strukturen, wisst, wie die Leute sind und wie man mit ihnen umgehen muss, um etwas anzustoßen und durchzuziehen." Ministerpräsident Markus Söder

Am Raum Wunsiedel sehe man, das es gelingen könne – auch dank der Ländlichen Entwicklung als einem der zentralen Partner, der sich vor Ort einsetzt. "Ihr kennt die Strukturen, wisst, wie die Leute sind und wie man mit ihnen umgehen muss, um etwas anzustoßen und durchzuziehen."

Man müsse sich den Herausforderungen der Zeit stellen, so Söder. Er sprach den Klimawandel und die Energieerzeugung an, den Umgang mit der Ressource Wasser, die Landwirtschaft, aber auch die medizinische Versorgung auf dem Land.

Es sei klares Ziel, den ländlichen Raum zu einem starken Raum zu machen – und diesen Weg könne man ohne die Ämter für Ländliche Entwicklung nicht gehen. Den Festakt sah er deshalb auch nicht nur als Dank für die Mitarbeiter, sondern auch als Signal an die Menschen im ländlichen Raum, dass man sich weiterhin für sie engagieren werde.