Die Pfarrei Rehweiler begeht in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum der Kirche Zum Guten Hirten in Haag. Im Inflationsjahr 1923 hat die Gemeinde Haag mit großem Eifer zum neu angelegten Friedhof eine Kirche gebaut und eingeweiht, die zuerst auf Grund und Boden der politischen Gemeinde stand und erst 1939 in kirchliches Eigentum übertragen wurde.

Dekan Günther Klöss-Schuster aus Castell eröffnete jetzt eine Predigtreihe, die mit dem Kirchweihgottesdienst im November endet, in dem dann Pfarrer i.R. Peter Schramm predigt. "Wie schön, dass es diese Kirche gibt und dass jede und jeder, der zu ihr kommt, wissen darf: Ich komme zum Guten Hirten", beglückwünschte Dekan Klöss-Schuster die Haager.

In seiner Predigt ging er dann auf sozial- und religionskritische Worte des Propheten Amos ein. Amos geißelte das Verhalten der Reichen und Mächtigen, die nur hinter ihrem eigenen Profit her waren. Sie taten fromm, lebten aber nicht nach Gottes Willen und brachen das Recht zu ihren Gunsten. Gott aber will, dass "das Recht wie Wasser strömt und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach". Dekan Klöss-Schuster sieht einen Grund für den Kirchbau in Haag auch darin, dass hier Menschen immer wieder an diesen Willen Gottes erinnert werden sollten.

Pfarrer Hans Gernert, Vertrauensmann Edmund Mix und Organist Reinhold Eyßelein gestalteten den gut besuchten Gottesdienst mit.

Von: Hans Gernert (Pfarrer, Evang.-Luth. Pfarramt Rehweiler)