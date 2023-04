Das Dach ist marode, es zählt jeder Cent! Das Dach der Brünnauer Kirche muss dringend renoviert werden doch die Kosten dafür sind immens. Der harte Kern Brünnau 2.0 lässt da nicht lange mit Unterstützung auf sich warten und versucht nun mit kleinen Aktionen Spendengeldern zu generieren. So lag es nah, Brünnaus erstes Osterbrunnenfest zu organisieren. Alle im Dorf halfen mit! Eine Krone für den Brunnen war in Brünnau aus einer privaten Sammlung historischer Gegenstände gleich gefunden nur musste diese noch passend für den Brunnen umkonstruiert werden. Die Kinder waren eifrig und bemalten im Kindergottesdienst die Eier. Im ganzen Dorf wurde Grüngut gesammelt und die fleißigen Binderinnen kamen Nachmittag für Nachmittag zusammen um die Krone damit zu schmücken. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen und wurde an Ostermontag nach dem Gottesdienst gefeiert. Bei schönstem Sonnenschein, Kuchen und Eintopf verbrachten die Brünner gemeinsam ein paar schöne Stunden an ihrem Osterbrunnen. Und es hat sich gelohnt, der Erlös kommt zu 100 Prozent dem Kirchendach zugute.

Von: Katharina Pachtner (Schriftführerin, Harter Kern 2.0, Brünnau)