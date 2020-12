Während der gestrigen Sitzung des bayerischen Kabinetts gab es bereits erste Klarstellungen, wie die Kinderbetreuung für nicht schulpflichtige Kinder im Lockdown organisiert werden wird. Darauf weist auch die Pressestelle der Stadt Bamberg hin. Kinderbetreuungseinsrichtungen schließen landesweit in Bayern im Rahmen des bundesweiten Lockdowns ab Mittwoch, 16. Dezember, bis einschließlich 10. Januar 2021. Es wird für alle Eltern, die keine Betreuung organisieren können, eine Notbetreuung geben. In diesem Zusammenhang richtet sich der Appell der Staatsregierung an den Bund, seine Zusage einzulösen, den Eltern die Möglichkeit zu geben, für die Betreuung der Kinder während des Lockdowns bezahlten Urlaub nehmen zu können. Alle Arbeitgeber, denen dies möglich ist, werden gebeten, den Eltern bei der Kinderbetreuung entgegenzukommen. Weiterhin gilt, dass kranke Kinder selbstverständlich nicht ihre Kinderbetreuungseinrichtung besuchen dürfen.

Das sei der Wissensstand bisher, so Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg): "Weitere Informationen erwarten wir von der angekündigten Aktualisierung des Rahmenhygieneplans zur Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts für die Kindertagesbetreuung und Heilpädagogische Tagesstätten." red