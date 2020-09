Desiree Schwarm ist als Leiterin der neuen Kita St. Matthäus der Diakonie Bamberg-Forchheim eingeführt worden. Im Gottesdienst auf der Kirchenwiese der evangelischen Gemeinde in Gaustadt erhielt sie den Segen für ihre Arbeit. Rund ein Jahr organisiert Desiree Schwarm bereits als Leiterin die neue Diakonie-Kita St. Matthäus, die aktuell in einem Übergangsbau in Bischberg untergebracht ist.

Bischbergs Bürgermeister Michael Dütsch hieß sie noch einmal herzlich willkommen in "unserer großen Kinderbetreuungsfamilie". Für ihn sei ein gutes Angebot in diesem Bereich nicht nur Aushängeschild einer politischen Gemeinde, sondern auch eine Herzensangelegenheit, so Dütsch in seinem Grußwort. In diese Richtung hatte bereits Pfarrer Martin Schnurr im Gottesdienst formuliert und ein afrikanisches Sprichwort zitiert: "Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf." red