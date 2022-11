Nach dem erfolgreichen Start der Sammelreihe erscheint in diesem Winter eine zweite Bad Kissinger Weihnachtskugel der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH, wie es in einer Mitteilung heißt.

Dieses Jahr ist demnach nicht nur das Motiv neu: Es gibt zwei weihnachtliche Souvenirs, denn auch die Welterbekoordination des Kulturreferats der Stadt Bad Kissingen hat eine Christbaumkugel designt.

Motiv Arkadenbau

Der Arkadenbau, mit weihnachtlichen Symbolen umrandet, ziert die rot schimmernde gläserne Kugel der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH. "Wir freuen uns sehr, dass die letztjährige Weihnachtskugel so gut angenommen worden ist und wir die Sammelreihe 2022 mit dem Motiv des Arkadenbaus fortsetzen können", freut sich Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH laut Pressemeldung. "Es ist ein Stück Bad Kissingen für zuhause - sowohl als Geschenk für die Liebsten als auch für den eigenen heimischen Christbaum."

Welterbe in Weiß-Blau

Passend zur Welterbestätte "The Great Spa Towns of Europe" bringt die Weihnachtskugel

der Welterbekoordination in den winterlichen Farben Blau und Weiß ein Stück Welterbe nach Hause. Neben dem Logo zieren auch die elf Städte, verbunden mit einem blauen Band, die Weihnachtskugel.

Site Managerin Anna Maria Boll freut sich, dass es ein neues "Great Spa Towns of Europe"-Produkt gibt, das eng mit den Werten des Welterbes verbunden ist: "Das Welterbeprogramm der Unesco ist auch eine Friedensmission, denn kultureller Austausch trägt zum gemeinsamen Verständnis füreinander bei. Weihnachten erinnert uns ebenfalls daran, für den Frieden in der Welt einzustehen. Somit schlagen wir hier mit der Weihnachtskugel eine Brücke, die den Geist des Welterbes in sich trägt."

Ab sofort erhältlich

Die Kugeln sind in Deutschland gefertigt worden und mit jeweils 500 Stück limitiert.

Die beiden Bad Kissinger Weihnachtskugeln sind ab sofort in der Tourist-Information Arkadenbau, im Museum Obere Saline und auch im Internet unter badkissingen.de/shop erhältlich. red