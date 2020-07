Kirchweihgottesdienst vor der Adelgundiskapelle

Immer am ersten Sonntag im Juli wird auf dem Staffelberg die Kirchweihfeier der Adelgundiskapelle gefeiert. So zogen auch heuer zahlreiche Gläubige aus der Pfarrei hinauf zum Staffelberg. Sehr viele Gottesdienstbesucher kamen mit der ganzen Familie und etlichen Kindern zum Mitfeiern.

Stadtpfarrer Georg Birkel begrüßte mit Freude alle Gläubigen. Wegen der Corona-Pandemie fand der feierliche Gottesdienst vor der Kapelle statt. Die Sicherheitsvorschriften wie Mund-Nasen-Schutz und genügend Abstand konnten aufgrund der in ausreichender Zahl aufgestellten Gartentische und -bänke eingehalten werden.

Die Musiker der "Nothelfer-kapelle" unter der Leitung von Michael Diller sorgten für die musikalische Begleitung der Gottesdienstfeier. Als Lektor unterstützte Volker Griebel mit den Verkündigungen, Lesungen und Fürbitten den Geistlichen.

Eine große Prozession rund um das Staffelbergplateau fand in diesem Jahr nicht statt, dafür trug Pfarrer Georg Birkel alleine das Allerheiligste in der Monstranz zu den vier Kreuzen. Die Gläubigen konnten in kleinen Gruppen mit zu den Kreuzen ziehen und beten. Der Klausenwirt, Gottfried Schmitt, hatte mit seinem Helferteam für das leibliche Wohl bestens vorgesorgt. Ludwig Alin