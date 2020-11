In der mittelalterlich angelegten Stadt Kronach gab es einige finstere Orte und Plätze, an denen man sich früher fürchten musste. Davon berichtete ein Brief des katholischen Pfarramtes Kronach an den Stadtmagistrat am 13. Februar 1895. Der Betreff: Sicherheitsmaßnahmen für die katholische Pfarrkirche.

Unsicherer Platz

Der geistliche Rat Wendler schreibt dazu: "Der Platz an der Süd- und auch an der Ost- und Westseite der hiesigen Stadtpfarrkirche ist - wenigstens zur Nachtzeit - einer der unsichersten der Stadt. Denn dieser Platz ist abgelegen und wenig frequentiert, während derselbe von dem Personale, welchem die Nachtwache für die öffentlichen Plätze der Stadt übertragen ist, niemals begangen wird."

Wendler erklärt weiterhin: Unfug jeder Art und selbst Einbruch könnten ungestört verübt werden. Der Unterzeichnete musste schon zur Entfernung eines Strolchen, welcher zur Nachtzeit an der südlichen Kirchenthür gelagert hatte, die Schutzmannschaft zuer Hilfe herbeirufen. Und doch bedarf die Kirche mit ihren Einrichtsgegenständen, und nicht weniger das südlich von derselben gelegenen, isolierte Pfarrhaus, in welchem Stiftungskapitalien und kirchliche Utensilien von beträchtlichem Werte aufbewahrt werden müssen, in erhöhtem Maße des Sicherheitsschutzes [...] so stelle ich die ergebenste Bitte, wie ich bereits am 13. Februar 1893...No 154 die Bitte gestellt habe - ob wenigsten eine Control-Uhr an der Südseite der Kirche oder am Pfarrhause angebracht werden soll, in welche letzterem Falle wenigstens die Nachtwache auf ihren nächtlichen Patrouillegänge auch die Kirche umgehen müsste."

Auftrag erteilt

Am 28. Februar 1895 gab der Magistrat den Auftrag an den Wachtmeister, alsbaldig an der katholischen Pfarrkirche gegenüber dem Eingang ins Pfarrhaus eine Kontrolluhr anbringen zu lassen, damit der Nachtwächter und die Schutzleute bei ihren nächtlichen Runden auch um die Pfarrkirche herumlaufen. Dass den Wächtern diese Überwachung ihres Dienstes mit den Kontrolluhren nicht gefiel, lag auf der Hand, denn sie fühlten sich "eingeengt" in ihrem Dienstgang. Aus diesem Grunde richteten sie im Jahr 1906 ein Schreiben an den Magistrat der Stadt wegen einer Abschaffung der "unnötigen" Kontrolluhren. Dieser lehnte ihr Ansinnen jedoch strikt ab, was auch verständlich war.

Als Ende 1889 Johann Bährlein und Martin Müller ihren Nachtwächterdienst freiwillig niederlegten, übernahmen Stöcklein, Zottmann, Dauer und Gerber deren Dienst mit und bekamen anteilmäßig deren Bezüge.