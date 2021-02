"Kirchen in der Krise? - Kirchen in der Veränderung" - ein Online-Seminar veranstaltet die Stiftung SSBW/Der Heiligenhof in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Freundeskreis Siebenbürgen am Samstag, 20. Februar, von 9.30 bis 16.15 Uhr, auf Zoom. Es geht um Themen wie Kirche weltweit. Protestantische Kirchen im europäischen Kontext. Wie habe ich Kirche in den vergangenen Monaten erlebt? Was bedeutet die Krise für die Zukunft der Kirche? Der Abschied von der Ortsgemeinde. Von der Ortsgemeinde in die digitale Gemeinde.

Ein weiteres Seminar "Im Amt - Joe Biden und die neue (alte) US-Außenpolitik" - Gespräch mit dem Autor und Dozenten Udo Metzinger - findet am Samstag, 20. Februar, 17 Uhr, auf Zoom statt.

Die beiden Veranstaltungen sind kostenfrei. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung per Mail bis Freitag, 19. Februar, 15 Uhr, unter hoertler@heiligenhof.de möglich. Freitagabend erhalten die Teilnehmer eine Einladungsmail. red