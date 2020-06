Kirchengemeinde entwickelt neue Freizeit

Unter dem Motto "Stay home - stay safe" fand in der zweiten Pfingstferienwoche eine Zuhause-Freizeit der evangelischen Jugend Herzogenaurach für Kinder und Jugendliche statt. Wie es in einem Bericht der Kirchengemeinde heißt, wurde ein buntes Programm geboten, das sowohl Kreatives als auch Aktives und eine Mischung aus analogen und digitalen Methoden umfasste.

In der Woche vor der Freizeit haben alle Teilnehmenden liebevoll vorbereitete Materialkisten zugestellt bekommen. Darin befanden sich alle Anleitungen und alles Material, das für die Woche gebraucht wurde. So konnten die Sechs- bis Neunjährigen als Jüngste verschiedenen biblischen Superhelden auf die Spur kommen, während die 10- bis 13-Jährigen eine Art "Praktikum" bei Superhelden wie Ironman und Pippi Langstrumpf absolvierten. Die Ältesten, die 14-bis 18-Jährigen, hatten tägliche "Challenges" zu meistern und verschiedene Videos zu gestalten.

Abends traf sich jede Gruppe in einem Onlinechat, um die Ergebnisse des Tages zu bewundern, und für einen gemeinsamen Tagesabschluss. "Der Aufwand war schon hoch, doch es hat sich gelohnt. Es war eine gute Möglichkeit, den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen herzustellen und zu halten, auch wenn eine Präsenzarbeit mit Kindern und Jugendlichen im Moment noch nicht möglich ist", so Diakonin Victoria Ostler, die die Freizeit mit einem Team aus Ehrenamtlichen gemeinsam vorbereitet hatte. Die Zuhause-Freizeit ist als neues Format in der Corona-Zeit entstanden und wurde gut angenommen, eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen. red