Der Festgottesdienst zur Kirchweih bildet seit Jahren den würdigen Rahmen, um Menschen, die sich seit Jahren in der evangelischen Kirchengemeinde ehrenamtlich einbringen, engagieren oder dort mitarbeiten, zu ehren. "Wer Jesus Christus in sein Haus und in sein Leben hineingelassen hat, wird verändert", erklärte Pfarrer Dirk Acksteiner. Denn damit werde auch etwas von Gottes Liebe weitergegeben, beispielsweise durch die Mitarbeit in der Kirchengemeinde.

Auch wenn heuer wegen der derzeitigen Beschränkungen der Kirchenchor den Kirchweihgottesdienst nicht musikalisch umrahmte, sind zumindest die Proben wieder angelaufen. In den nächsten Wochen wird überlegt, ob und wie der Kirchenchor trotzdem wieder in der Klosterkirche zu hören sein kann.

Seit vielen Jahren sind Adelheid Feulner (15 Jahre) und Ursula Brade (35 Jahre) dort aktiv, wie auch Dorothea Buser, die nach 27 Jahren aus dem Kirchenchor verabschiedet wurde. Alle drei waren im Kirchenchor bereits in vielen Gottesdiensten und Konzerten zu hören. Aufgrund der Corona-Auflagen muss derzeit die Seniorenarbeit pausieren. "Wir hoffen aber, dass es spätestens 2021 wieder weitergeht mit den Treffen am Samstagnachmittag und mit Ausflügen", sagte der Pfarrer weiter. Aus dem Team wurden Helma Langhammer (15 Jahre) und Elisabeth Dümmler (25 Jahre) geehrt.

Für die Lesungen und Abkündigungen im Gottesdienst sind als liturgischen Lektoren seit 20 Jahren Ursula Brade und Irmgard Schmidt und seit 25 Jahren Franziska Heidelberger zuständig und sorgen durch ihre unterschiedlichen Stimmen für Abwechslung und Belebung. Für den guten Zweck gehen als Sammlerinnen und Sammler Christa Grasse (25 Jahre) sowie Julia und Markus Röder (jeweils zehn Jahre) von Haus zu Haus. Seit zehn Jahren ist Wolfgang Blümel regelmäßig als Organist im Einsatz, während Bianca Kramer vor 25 Jahren als Erzieherin im Kindergarten Klosterknirpse begann.

"Eigentlich hätten wir jetzt noch mehrere Jubiläen von Kreisen und Gruppen sowie das 55-jährige Bestehen des Kindergartens ,Klosterknirpse‘ zu feiern", gab Dirk Acksteiner bekannt. Um den Kontaktbeschränkungen aber gerecht zu werden, habe der Kirchenvorstand den Beschluss gefasst, lediglich die Einzelpersonen zu ehren, erklärte Acksteiner.

Auch wenn derzeit Aktivitäten nur eingeschränkt möglich sind, sind alle Chöre, Gruppen und Kreise der evangelischen Kirchengemeinde offen für neue Gesichter. Interessierte sind immer eingeladen vorbeizukommen. ake