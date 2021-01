Adelsdorf — In diesem Jahr können auch die Adelsdorfer Sternsinger nicht in gewohnter Weise ihren Segen zu den Menschen bringen. Dennoch kommt der Segen auf anderen Wegen zu allen Menschen, die sich nach ihm sehnen.

Unter dem Slogan #hellerdennje# soll die Sternsingeraktion in diesem Jahr den Segen auf neuen Wegen in die Häuser bringen. Die Kirchen in Adelsdorf und Aisch werden vom 6. Januar bis 2. Februar zu Segens-Haltestellen, in denen man sein Segenspaket abholen kann. Darin befindet sich ein gesegneter Aufkleber, auf dem 20+C+M+B+21 steht, was heißt: Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus. Dazu gibt es noch Vorschläge für eine Sternsinger-Segensfeier in der Familie.

Für Familien in Südindien

Im Spendenaufruf der Adelsdorfer Kirchen St. Stephanus und St. Laurentius lesen wir: "In diesem Jahr möchten wir mit Ihrer Spende arme Familien im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu unterstützen, in dem Pater Jeremias, der neue Sommervertreter von Pfarrer Thomas Ringer, wirkt." Es gebe dort viele Familien und allein lebende Frauen mit ihren Kindern, die in einfachsten Behausungen wie zum Beispiel Strohhütten wohnen.

Damit dies sich ändert, unterstützt das Bistum Kottar nun jeden Hausbau mit 3000 Euro. Dies sei notwendig, weil das Einkommen der Familien mit etwa 1,50 Euro pro Tag gerade für das Notwendigste zum Leben reicht. Der Rest muss von den Familien als Eigenleistung erbracht werden.