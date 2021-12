Das Team der Kirche Kunterbunt hat sich entschlossen, an Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, ein digitales Weihnachts-Special auf die Beine zu stellen. Für all diejenigen Familien mit Kindern bis zwölf Jahren, denen ein Gottesdienstbesuch in diesem Jahr zu heikel ist oder die sich in Quarantäne befinden, gibt es die Möglichkeit, dennoch einen kunterbunten, familienfreundlichen Gottesdienst von zu Hause aus zu feiern. Der Online-Gottesdienst findet von 10 bis 11 Uhr statt. Anmelden kann man sich auf www. kikuco.de. red