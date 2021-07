Bis Sonntag, 1. August, öffnen sich die Tore im Freibad Aquaria im Rahmen des Kinosommers ab 20 Uhr - Filmbeginn ist jeweils nach Einbruch der Dunkelheit. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf in der Coburger Tourist-Info (Herrngasse 4, Telefon 09561/898000) sowie bei Radio Eins in der Seifartshofstraße 21, Telefon 09561/8733-0). "Trotz der geltenden Restriktionen (...) haben wir ausreichend Plätze für alle Interessierten, auch an der Abendkasse", ist sich Veranstalter Mischa Salzmann sicher.

Wie gewohnt setzt man von Seiten der Veranstalter auf Komödien. "Eine Frau mit berauschenden Talenten" mit Isabelle Hubert (Mittwoch, 28. Juli, bietet ebenso Gelegenheit zum Lachen wie "Gott, Du kannst ein Arsch sein" (Donnerstag, 29. Juli) mit Til Schweiger, Heike Makatsch, Benno Fürmann und Jürgen Vogel. Die Neuverfilmung von Disneys "Der König der Löwen" wird am Freitag, 30. Juli, gezeigt, aber auch Action-Fans kommen nicht zu kurz, wenn "Tenet" (Samstag, 31. Juli) über die Leinwand flimmert. Zum Schluss erklingen bei "Bohemian Rapsody" (Sonntag, 3. Juli) noch einmal die größten Hits von Queen. red