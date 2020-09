Mit dem Schulstart beginnt auch wieder das Kinderturnen beim TSV. Nach der langen Trainingspause aufgrund der Corona-Pandemie kann nun auch für die Turner der Übungsbetrieb endlich wieder starten.

Ab dem heutigen Dienstag finden wieder alle Übungsstunden der TSV-Turnabteilung in der Peter-Moll-Halle in Bad Staffelstein statt. Es gelten weiterhin folgende Trainingszeiten: Eltern-Kind-Turnen: Mittwoch von 16 bis 17 Uhr (Ansprechpartnerin Steffi Kolb, 01736502537); Kinderturnen für Kinder von drei bis sieben Jahren: Donnerstag von 17 bis 18 Uhr (Ansprechpartnerin Anni Herbst); Mädchenturnen für Kinder von fünf bis neun Jahren: Montag von 17 bis 18.30 Uhr (Beginn ab Oktober); Mädchenturnen für Kinder von zehn bis 18 Jahren: Montag von 18 bis 19.30 Uhr (Ansprechpartnerin Julia Schäfer ); Kinderturnen für Jungen von vier bis acht Jahren: Montag von 16 bis 17.30 Uhr (Ansprechpartnerin Rica Kohmann); Leistungsturnen für Jungen ab acht Jahren: Dienstag und Freitag von 17 bis 18.30 Uhr (Ansprechpartner Uli Herbst und Susanne Mayr); Leistungsturnen für Mädchen von sieben bis neun Jahren: Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr; Leistungsturnen für Mädchen von neun bis 13 Jahren: Mittwoch von 18 bis 17.30 Uhr und Freitag von 15.45 bis 17.30 Uhr (Ansprechpartnerin Anna Schug ).

Natürlich ist es weiterhin wichtig, bestimmte Hygieneregeln zu beachten. Das Kind sollte bereits in Sportkleidung zur Turnstunde kommen. Die Umkleiden und Duschen bleiben vorerst geschlossen. Die Turnhalle darf nur von aktiven Turnern und Trainern betreten werden.

Auf den Gängen und in den Toiletten besteht Maskenpflicht. Selbstverständlich ist darauf zu achten, dass Kinder mit Krankheitssymptomen nicht an den Turnstunden teilnehmen dürfen. Bei weiteren Fragen zum Hygienekonzept und zu den Übungsstunden kann man sich an die verantwortlichen Übungsleiter wenden. red