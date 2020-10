Ab sofort können auch Kinder und Familien wieder die Angebote des Herzogenauracher Generationenzentrums wahrnehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie war dies seit Frühjahr nicht möglich, heißt es in einer Pressemitteilung der Einrichtung. Seitdem hätten lautes Kinderlachen und der gegenseitige Austausch mit Familien definitiv gefehlt. Umso schöner sei es jetzt, dass der Kindertreff mit seinem neuen Raumkonzept seine Pforten innerhalb unterschiedlicher Formate wieder öffnet.

Hierzu zählen laut Pressemitteilung unter anderem die regelmäßige Nutzung des Kindertreffs von Eltern-Kind-Gruppen und die Vermietung des Raums für Kindergeburtstage. Anna-Lena Gumbrecht vom Fachbereich Kinder und Familien verrät, dass vormittags noch Termine für Eltern-Kind-Gruppen frei sind. Aufgrund der hohen Nachfrage vor der Schließung sei es außerdem neuerdings möglich, den Kindertreff nicht nur Samstag und Sonntag, sondern auch Freitagnachmittag für Kindergeburtstage zu mieten.

Gumbrecht weist außerdem auf das Herbst- und Winterprogramm 2020/21 hin, das Kinder ab 18 Monaten und die ganze Familie ansprechen soll. Das Programm bietet regelmäßig stattfindende Aktionen für die ganze Familie wie ein Familienkino oder eine Kreativwerkstatt, aber auch Aktionen für Kinder allein ab sechs Jahren. Auch ziehen vorübergehend die Vorlesestunden und die Bücherbärchen der Stadtbücherei in die Räume des Kindertreffs.

Aktionen in den Ferien

Beim Herbstferienprogramm 2020 warten viele verschiedene Aktionen auf Kinder ab sechs Jahren. Eine Bücherrallye in der Stadtbücherei, verschiedene Kreativworkshops und eine tierische Entdeckungstour sind nur einige Beispiele. Flyer des Herbst- und Winterprogramms und des Herbstferienprogramms liegen ab sofort im Rathaus-Foyer, in der Stadtbücherei, in der Tourist-Information und im Generationenzentrum aus. Beim gedruckten Flyer des Herbstferienprogramms hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen, berichtet Gumbrecht. So finden die Aktionen "Armbänder gestalten", "Leinwand gestalten" und "T-Shirt bemalen" am Dienstag, 3. November, sowie "Abenteuer Wald" am Freitag, 6. November, statt.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.herzogenaurach/Leben/Generationen.Zentrum oder auch telefonisch unter 09132/734174. red