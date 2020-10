Werner Höchstetter Um Kapital ging es auch beim zweiten großen Thema, dem kindergartengerechten Ausbau der Schule in Pödeldorf. Das kostet die Gemeinde Litzendorf 3,2 Millionen Euro, die in eine veritable, teilweise zweistöckige Kindertagesstätte mit insgesamt fünf Gruppen investiert werden. Nach Abzug aller Fördermittel bleibt für die Gemeinde ein überschaubarer Eigenanteil von 600 000 bis 700 000 Euro. Baubeginn soll laut Architekt Clemens Keller im Frühjahr 2021 sein bei anvisierten eineinhalb Jahren Bauzeit. Die den Kindern zur Verfügung stehende Fläche wird durch die Maßnahme von 690 auf über 1000 Quadratmeter vergrößert, inklusive Werk- und Intensivraum. Die Ausweitung auf rund 50 Plätze soll der Siedlungstätigkeit im Ort mit jungen Familien Rechnung tragen. Schließlich sollen 75 Plätze in der Kindertagesstätte inklusive Hort zur Verfügung stehen.

Obwohl aufgrund der Richtlinien der "TA Lärm" eine Mauer nicht nötig wäre, erhalten die Anwohner der Massak-Einkaufsmärkte einen "psychologischen Schallschutz".Sie sollen mit einer Art Sichtschutz besänftigt werden angesichts mehrmals täglich an- und abfahrender Lkw und Brauereilaster, die die beiden Einkaufsmärkte beliefern. Die baulichen Maßnahmen werden vom Supermarktbetreiber in Angriff genommen, um nicht auch anderswo Begehrlichkeiten zu wecken, wo keine Notwendigkeit besteht. Der Rathauschef erinnerte daran, dass eine Mauer zwar "nicht schön" sei, wie es am Beispiel Berlin fast 30 Jahre zu beobachten gewesen sei, dass es aber Gestaltungsmöglichkeiten gebe. Anja Fleischmann (Grüne) regte eine Hecke als Schallschutz an, da sie "schöner als eine Mauer ist".

Der Gemeinderat beschloss, sich für die gut genutzte Pumptrackanlage um eine nachträgliche Baugenehmigung zu bemühen, da dies behördlicherseits gewünscht werde, auch wenn dies erfahrungsgemäß "ungefähr 25 Auflagen zur Folge hat" (Möhrlein).