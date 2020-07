Kindertagesstätte St. Anna erhält Kinderbus als Spende

Die katholische Kindertagesstätte St. Anna in Bad Staffelstein freut sich über einen VRmobil Kinderbus für die Kinderkrippe im Wert von rund 5200 Euro. Vorsitzender Norbert Gellert übergab diesen an die Einrichtung.

Der flotte Sechssitzer, der mit einem Elektroantrieb ausgestattet ist, wurde von der Leiterin Sabine Kotschenreuther, Erzieherin Nicole Zeller sowie Pfarrer Georg Birkel, als auch von den Kleinsten mit Begeisterung entgegengenommen.

Der Kinderbus verfügt über einstellbare Sitze mit Sicherheitsgurten, selbstlenkende Vorderräder, eine Handbremse und eine Sicherheitsschlaufe mit Notbremsfunktion. Bei schönem Wetter können die Kinder das Cabrio-Feeling genießen. Aber auch bei Regen kann der Bus im Freien verwendet werden, denn das Regendach ist bei Bedarf schnell aufgespannt.

Auch für die Erzieherinnen sind die Fahrten zukünftig entspannter, da der Kinderbus einen Elektroantrieb mit zwei Gängen hat und selbst bei voller Besetzung von nur einer Person geschoben werden kann.

Leiterin Sabine Kotschenreuther bedankte sich auch im Namen der Kinder und deren Eltern bei der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein für die großzügige Spende, die aus dem Reinertrag des Gewinnsparens finanziert wurde.

Die Spende stammt aus dem Zweckertrag des Gewinnsparens. Mit dem Erlös aus dem Gewinnsparen unterstützt die Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein regelmäßig soziale, karitative und gemeinnützige Einrichtungen und Projekte. So konnte sie 2019 insgesamt über 47 000 Euro an Spenden in ihrem Geschäftsgebiet Bad Staffelstein, Ebensfeld und Zapfendorf ausreichen. hk