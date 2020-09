In der Pfarrgemeinde Adelsdorf soll es ab September wieder einmal im Monat eine Kinderkirche geben, die je nach Wetter im oder vor dem Pfarrzentrum stattfinden wird. Auch die Zeiten können sich ändern, je nachdem ob um 10.30 Uhr Gottesdienst ist oder nicht, teilt das Pfarrbüro mit. Aus Hygienegründen wird gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz bis zum Platz zu tragen und ein eigenes Mäppchen mit Stiften, Schere, Kleber mitzubringen. Ebenso wird gebeten, die Vorgaben für kranke Kinder wie im Kindergarten und in der Schule einzuhalten und während der Kinderkirche auf Abstand zu achten. Sollte der Abstand im Pfarrzentrum nicht mehr einzuhalten sein, wird gebeten, entweder das Kind oder die Kinder alleine da zu lassen - wenn diese schon groß genug sind - oder sie höchstens mit einem Erwachsenen zu begleiten.

Parallel dazu wird aber auch immer nach einer Kinderkirche im Pfarrzentrum in der Kirche ein entsprechender Ablauf für eine Kinderkirche daheim ausliegen und die Kinder können dort ihren Fisch an die Sonne heften. Folgende Termine sind im Herbst geplant: Sonntag, 20. September, um 10 Uhr, Sonntag, 18. Oktober, um 10.30 Uhr und am Sonntag, 22. November. Hier wird die Uhrzeit noch bekanntgegeben. red