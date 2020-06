Kinderhaus wird modern und barrierefrei

Trotz der Corona-Krise haben die Sanierungsarbeiten am Herzogenauracher Montessori-Kinderhaus in den vergangenen Monaten Fortschritte gemacht. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden unter anderem einige Dachfenster ausgetauscht, der Abgaskamin abgedichtet sowie die Außentüren gestrichen.

Viel Zeit und Geld wurde in die sanitären Anlagen investiert, so wurde die WC-Anlage der Kinderkrippe umgebaut, die WC-Anlage des Kindergartens überarbeitet und ein Behinderten-WC installiert. Im Innenraum wurde eine Hubliftanlage zum Obergeschoss eingebaut und die Heizungsanlage erneuert. Die Überarbeitung der Außenanlage mit dem Aufbau eines neuen Sonnenschutzes am Sandkasten läuft derzeit, die Leuchtkörper in der Eingangshalle werden in den Sommerferien erneuert. Die Sanierungskosten liegen zurzeit bei rund 250 000 Euro. red