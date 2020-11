Große Freude herrschte am Martinstag im BRK-Seniorenhaus. Die Kinder des Rosenberg-Kindergartens zogen mit ihren Laternen singend rund um das Haus. Die Senioren saßen warm eingepackt auf den Balkonen oder am offenen Fenster, da die Kinder coronabedingt nicht ins Haus durften. Wie in jedem Jahr führten die Kinder die Geschichte von St. Martin vor, der seinen Mantel mit dem armen Bettler teilte. Es schien, als würde auch den Bewohnern trotz der niedrigen Temperaturen warm ums Herz, so wie dem armen Mann, der die Hälfte des Mantels von St. Martin bekam. red