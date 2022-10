Das erste Abzeichen in der Feuerwehr gab es für die Kinder der Kinderfeuerwehr des Marktes Oberthulba. Nach mehreren kleineren Prüfungsstationen, die dem Alter entsprechend abgearbeitet werden mussten, konnten die Kids stolz ihr erstes Abzeichen und eine Urkunde in Empfang nehmen. Die Eltern durften diesen wichtigen Tag begleiten.

Auch die Kreisbrandinspektion des Landkreises Bad Kissingen war stark vertreten und erwies den kleinen Kameradinnen und Kameraden ihre Anerkennung. Erstmalig in Oberthulba durften die Kinder der Kinderfeuerwehr im Rahmen des Abzeichens "Kinderflamme" ihr Wissen und Können unter Beweis stellen. An mehreren Stationen konnten sie ihr Erlerntes den Stationsleitern vorführen. Die einzelnen Aufgaben wurden in den Wochen zuvor mit den Verantwortlichen der Kinderfeuerwehr, Thomas Gessner und Jan Stürzenberger, zusammen mit ihrem Team, bei regelmäßigen Übungsnachmittagen ausgiebig geübt, damit die Jüngsten auch bestens auf ihre erste Prüfungsabnahme in der Feuerwehr vorbereitet waren.

Das Abzeichen "Kinderflamme" ist ein Anstecker in drei verschiedenen Farben, entsprechend der jeweiligen Altersgruppe, samt Urkunde. Ziel dieser Auszeichnung ist es, den Kids eine kleine Anerkennung für ihr Interesse an der Kinderfeuerwehr zu zollen. Die Übungsstationen umfassen für jede Altersgruppe fünf verschiedene Aufgaben aus den Bereichen Feuerwehr, Brandschutzerziehung, Erste Hilfe, Teamaufgabe sowie einen mündlichen oder schriftlichen Teil. Natürlich haben alle Kinder die Stationen mit Bravour absolviert.

Feierliche Übergabe

Eltern, Großeltern und Geschwister konnten die Kinder an den Stationen beobachten. Die feierliche Übergabe der Anstecker und Urkunden hatte mit Anwesenheit der Kreisbrandinspektion auch einen höchst offiziellen Anteil, der den Stolz der Kinder und Eltern nochmals wachsen ließ. Gleichzeitig konnte sich so das Team um Benno Metz (Kreisbrandrat) mit Kollegen Klaus Preisendörfer (Kreisbrandmeister, Verantwortlicher Kinderfeuerwehr im Landkreis Bad Kissingen), Thomas Eyrich (Kreisbrandinspektor) und Torsten Büchner (Kreisbrandmeister) ein Bild von der Arbeit der Kinderfeuerwehr Markt Oberthulba machen. Stellvertretender Landrat Gotthard Schlereth und Oberthulbas 3. Bürgermeisterin Margot Schottdorf zollten den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihren Respekt für die Ausbildung.

Die Stufe 1 (6-7 Jahre) legten ab: Leon Anders, Finn Burdack, Kilian Gessner, Elias, Schmitt, Emil Söder. Die Stufe 2 (8-9 Jahre) absolvierten: Finn Dorsch, Luca Förg, Lenny Füller, Julian Gessner, Ben Häger, Maximilian Heyder, Leo Krampert, Luca Kus, Tabea Lang, Jannis Lorenz, Tim Mayer, Luan Metz, Constantin Müller, Lukas Salm, Leonie Schneider, Pia Sens, Phoebe Toole, Maximilian Waldner. Die Stufe 3 (10-11 Jahre) legten ab: Maximilian Freiberg, Jonas Gessner, Lennard Kippes, Gabriel Lang, Antonia Mayer, Jan Metz, Johanna Müller, Lukas Schmitt, Julian Schneider, Raphael Sens, Ben Vorndran und Emil Wagenbrenner. red