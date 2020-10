Morgen um 10 Uhr sind im Gottesdienst in der Petrikirche erstmals die Teilnehmer des Kinderchor-Projekts zu hören. Nach der langen Corona-Zwangspause hat sich ab Mitte September eine kleine hochmotivierte Gruppe von Mädchen und Jungen getroffen und für den Auftritt am 11. Oktober geübt. Die Kinder werden mit fröhlichen, begeisterten Stimmen den Gottesdienst bereichern. Das ursprünglich geplante Musical, das heute und morgen aufgeführt werden sollte, kann derzeit allerdings nicht gezeigt werden.

Daher wird auch der Vorabendgottesdienst am heutigen Samstag ganz wie gewohnt in der Spitalkirche und nicht wie ursprünglich geplant in der Petrikirche stattfinden. In diesem Gottesdienst um 17 Uhr wird Elke Höhn (Sopran), begleitet von Stadt- und Dekanatskantor Christian Reitenspieß, Psalmvertonungen von Antonin Dvorák singen. red