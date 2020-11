Notengeraschel, Klaviermusik, Kindersstimmen, die sich zu einem Chorklang vereinen - so hört sich ein gewöhnliches Probenwochenende des Kinderchors des Fränkischen Sängerbunds (FSB) an. Während der Corona-Pandemie konnte sich der überregionale Auswahlchor unter der Leitung von Mario Frei nicht mehr wie üblich zum Proben treffen und musste deshalb umdenken und sich neu erfinden. Entstanden ist daraus ein Split-Screen-Videoprojekt zum Lied "For the Children" von Ally K. Albrecht und Jay Althouse, teilt der FSB mit.

"Da die Proben in Präsenz auf unbestimmte Zeit ausfallen, möchten wir das Beste aus der Situation machen und zumindest online proben. Wir möchten, dass die Kinder den Spaß am Singen nicht verlieren und weiterhin die Gemeinschaft des Chors erleben. Um ein nachhaltiges Ziel für unsere Probenarbeit zu haben, wurde das Videoprojekt ins Leben gerufen", erzählt Chorleiter Frei. Das Kinderchor-Team plante Online-Chorproben, in denen die Kinder das Stück gemeinsam einstudierten.

Außerdem erhielten sie Online-Einzelstimmbildung bei den Stimmbildnerinnen Madlen Hiller und Marisa Martin. Zusätzlich zu den Online-Treffen konnten die Kinder mit eigens erstellten Übungsmaterialien ihre Stimmen proben und so individuell auf das große Ziel hinarbeiten.

Nach Abschluss der Probenphase hatte jedes Kind die Möglichkeit, ein Video von sich aufzunehmen, in dem es die jeweilige Stimme des Liedes einsingt. Alle eingereichten Videos wurden professionell in einem Film vereint, so dass ein virtueller Chorklang entsteht. Das Video erscheint am 30. internationalen Tag der Kinderrechte, Freitag, 20. November, um 18 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Chorjugend im FSB (https://bit.ly/2ZxO2TX) und wird im Folgenden auch auf den Social-Media-Kanälen zu sehen sein.

Der Auswahlchor probt normalerweise an fünf Wochenenden im Jahr, zu denen sich die Kinder aus ganz Franken und der nördlichen Oberpfalz von Freitag bis Sonntag in einer Jugendherberge treffen. Wer zwischen neun und 14 Jahre alt ist, Spaß am Singen hat und Teil der Chorgemeinschaft werden möchte, kann sich unter casting@fsb-kinderchor.de zu einem Casting melden. Weitere Informationen zum Auswahlchor gibt es unter www.fsb-kinderchor.de. red