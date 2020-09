Kinder im Alter von drei bis elf Jahren sind wieder eingeladen, in den Kinderchören von St. Stephan unter Leitung von KMD Ingrid Kasper zu singen. Dazu gibt es am Donnerstag, 10. September, zwei Impulstreffen für interessierte Kinder und deren Eltern. Die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren treffen sich um 16 Uhr zum Kinderchor und die Kinder ab sieben Jahren mit Mund-Nasen-Schutz um 17 Uhr zum Teeniechor jeweils in der Kirche St. Stephan. Eine Woche später liegt dann das Hygienekonzept für die Chorproben vor. Die Proben finden dann immer donnerstags von 16 bis 16.45 Uhr für den Kinderchor und von 17 bis 17.45 Uhr für den Teeniechor in den Räumen des Stephanshofes, Stephansplatz 5, statt. red