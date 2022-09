Am 20. September ist Weltkindertag. Das Deutsche Kinderhilfswerk feiert diesen Tag für die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft jedes Jahr. Der Tag soll zum einen auf die Rechte von Kindern aufmerksam machen, zum anderen aber auch vergegenwärtigen, in welcher schwierigen Situation Kinder und Jugendliche heutzutage aufwachsen müssen und mit welchen nie dagewesenen Herausforderungen sie sich konfrontiert sehen. Noch schlimmer ist es dann für viele Kinder, wenn sie aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls für mehrere Tage weg von ihrem vertrauten Zuhause im Krankenhaus verbringen müssen.

Daher freut es die Kinderstation im Eli umso mehr, dass die Stadtbücherei der Stadt Bad Kissingen an die kleinsten Patienten gedacht hat und großzügigerweise viele gut erhaltene Kinderbücher an das Krankenhaus verschenkt, heißt es in einer Pressemitteilung des Helios St. Elisabeth-Krankenhauses Bad Kissingen. Zu verdanken hat dies die Klinik in erster Linie Stefanie Mahlmeister, Leiterin der Stadtbücherei und selbst Mutter von zwei Kindern. "Meine beiden Kinder waren selbst schon einige Male Patienten im St. Elisabeth-Krankenhaus", so Mahlmeister. "Deswegen bin ich ja auf die Idee gekommen. Gerade in der Pandemiezeit, in der man die Zimmer auch als Begleitperson nicht verlassen durfte, haben einen Bücher über den Tag gerettet." Für sie sei Leseförderung außerdem ein großes Thema. Sie hofft, dass viele Kinder im Krankenhaus zukünftig lieber zum Buch greifen werden, als mitunter stundenlang am Smartphone zu spielen, um sich die Zeit zu vertreiben. Die Bücher sind ein Potpourri aus vielen Genres: von Bilderbüchern über Erstlesebücher bis hin zu Abenteuergeschichten für Sechs- bis Zwölfjährige ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bei den Büchern handelt es sich zum einen um ausgeschiedene Medien aus der Bücherei, zum anderen um Spenden von Leserinnen und Lesern. Weil die Stadtbücherei aktuell bleiben muss und irgendwann auch an die Grenzen ihrer Kapazitäten gelangt, werden viele neuwertige Bücher nach einer gewissen Zeit aussortiert, heißt es in der Mitteilung weiter. red