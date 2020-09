Die Volkshochschule (VHS) im Landkreis Haßberge macht auf mehrere Veranstaltungen aufmerksam. Darunter ist auch eine Lesung mit dem bekannten Kinderbuchautor Paul Maar. Für alle Veranstaltungen und Angebote ist Anmeldung erforderlich: online unter www.vhs-hassberge.de oder bei den Außenstellen der Volkshochschule.

Paul Maar liest aus "Das Sams und der blaue Drache" - und das im Landkreis Haßberge nur für Kinder ab der Grundschule. Die Lesung im Betreuungsgebäude ("Silberfisch") am Schulzentrum in Haßfurt ist laut VHS ein Geschenk an die Kinder, die durch Spielplatzverbote, Schul- und Kita-Schließungen unter dem Lockdown leiden mussten. Organisiert von der Volkshochschule des Landkreise Haßberge und des Bibliothekszentrums in Haßfurt, findet die Lesung am Samstag, 10. Oktober, um 11 Uhr statt; der Eintritt ist frei. Wer ein mitgebrachtes Buch signiert haben möchte, kann dies tun. Das geht so: Einfach ein Namensschild hineinlegen, damit Paul Maar es im Anschluss in einem Nachbarraum signieren kann. Coronabedingt ist ein direkter Kontakt nicht möglich.

Ein Grundkurs "Beckenbodengymnastik für Frauen" ist in Eltmann geplant. Ziele sind die Kräftigung der Beckenbodenmuskulatur, die Förderung der Durchblutung und des Energieflusses im Beckenbodenbereich, die Verbesserung der Lagen von Harnblase und Gebärmutter, die Freude am Frau-Sein und Selbstbewusstsein. Mitzubringen sind warme Socken, bequeme Kleidung, Gymnastikmatte. Den Kurs leitet Doris Schmitt ab Montag, 28. September, 9 bis 10.30 Uhr, in Eltmann im Ritz.

Progressive Muskelentspannung steht in Stettfeld auf dem Programm. Durch die bewusste An- und Entspannung der Muskulatur können Symptome körperlicher Unruhe oder Erregung reduziert, Muskelverspannungen aufgespürt und gelockert und Schmerzen verringert werden. Mitzubringen: bequeme Kleidung, Matte, Kissen, Decke und eventuell warme Socken. Roswitha Amend startet den Kurs montags ab 28. September, um 19 Uhr (Flachsdarre 1).

Weitere Angebote

Über die Themen "Betreuung, Vollmacht und Patientenverfügung" klärt die VHS in Gleisenau auf. Alle drei Instrumente sind der Versuch, sich so weit wie möglich für das Alter abzusichern. Was ist eine Betreuung und wann wird sie eingesetzt? Wie kann man sich mit einer Vollmacht absichern? Was kann man über eine Patientenverfügung regeln? Was sind die Grenzen dieser Möglichkeiten? Und was bedeuten diese juristischen Möglichkeiten für den Unterzeichner persönlich? Florian Sessler vom Netzwerk Betreuungsverein Haßberge gibt Auskunft am Dienstag, 29. September, um 19 Uhr in Gleisenau im evangelischen Gemeindehaus.

Autogenes Training wird in Stettfeld angeboten. Das ist eine bewährte Möglichkeit, mit der man lernen kann, sich mit ein wenig Übung entspannt, ruhig und gelassen zu fühlen. Dieses konzentrative Entspannungsverfahren kann sich positiv auf Schlafstörungen auswirken und trainiert die Konzentrationsfähigkeit. Damit wird die Möglichkeit geschenkt, Körper, Geist und Seele mit der Kraft der eigenen positiven Gedanken zu beeinflussen. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Matte, Kissen, Decke und eventuell warme Socken. Roswitha Amend hält den Kurs ab Mittwoch, 30. September, 19 bis 20.15 Uhr, in Stettfeld (Flachsdarre 1) ab. red