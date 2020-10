Drei Lesungen hintereinander für zwei dritte und zwei vierte Klassen sowie auf Initiative der Schulleiterin Heidi Forisch auch für Schüler der benachbarten Montessorischule hielt der Schriftsteller Jochen Till am Donnerstagvormittag in der Cunz-Reyther Grundschule in Niederndorf. Wie es in einem Pressebericht des Förderkreises der Grundschule heißt, las Till aus seiner Bestsellerreihe "Luzifer" sowie aus "Raubritter Rocko und die Wilde Wilma". Die Schüler kamen aus dem Lachen fast nicht mehr heraus, und alle Finger schossen nach oben bei der Frage, ob sie Lust hätten, das Buch weiterzulesen. Bücher gibt es noch handsigniert bei "Bücher, Medien und mehr" in Herzogenaurach. Von Montag bis Mittwoch hatte Till bereits neun Lesungen in der Carl-Platz-Schule in Herzogenaurach gehalten. red