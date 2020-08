Kinderbuch-Open-Air

Der Sommer macht es möglich! Bekannte Schauspieler beziehungsweise Kinderbuchautoren aus der Region lesen im Innenhof des Deutschen Hauses aus ihren neuesten Büchern und das mit Abstand!

Den Anfang macht am morgigen Mittwoch der Bamberger Schauspieler Stephan Bach mit seiner actionreichen Lesung aus dem Band "Das verzauberte Spukschloss" aus der Reihe "Das magische Baumhaus" für Kinder ab 6 Jahren. Darin stehen Anne und Phillip vor einer schwierigen Aufgabe: Um den Geisterkindern aus der Her- zogenburg ihre menschliche Gestalt zurückgeben zu können, müssen sie den Rabenkönig besiegen! Denn seit er den Schicksalsdiamanten gestohlen hat, ist die Burg mit allen ihren Bewohnern verflucht.

Judith Allert am 19. August

Judith Allert hat am Mittwoch, 19. August, gleich zwei neue Bücher im Gepäck. "Fräulein Neugierig" ist so neugierig, dass alle anderen ziemlich genervt sind. Doch als die kleine Schildkröte verschwindet, sind alle heilfroh, dass Fräulein Neugierig ihren Giraffenhals überall hineinsteckt. In ihrem Buch "Tiger im Gepäck" nimmt Tiger Tucker Mika das Versprechen ab, ihn heim nach Indien zu bringen. Doch so einfach ist das nicht.

Suza Kolb am 2. September

Von den Fans der Haferhorde sehnlichst erwartet bringt die Bamberger Autorin Suza Kolb am Mittwoch, 2. September, den 15. Band der beliebten Pferdeserie mit. In "Volle Ponyfahrt voraus" verschlägt es die muntere Haferhorde in die Großstadt, wo es manches Abenteuer zu bestehen gilt. red