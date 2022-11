Auch dieses Jahr fand wieder die Aktion "Hammelburger Murmelpreis" der Stadtbibliothek statt. Die Idee dahinter: die nominierten Kinderbücher des deutschen Jugend- und Literaturpreises in die Kindergärten bringen und diese ihren ganz eigenen Favoriten wählen lassen.

Für drei Wochen konnten sich die Kindergärten die sechs Bilderbücher ausleihen. Die einzelnen Kindergruppen entschieden sich dann per Abstimmung für ihr Lieblingsbuch: jedes Kind durfte eine Murmel in das Glas seines Favoriten werfen. Sechs Kindergärten nahmen in diesem Jahr an der Aktion der Bibliothek teil und wählten ein Siegerbuch: "Unsere Grube" von Emma Adbåge , erschienen im Beltz & Gelberg Verlag. Genau dieses Buch hat im Oktober auch den Jugendliteraturpreis gewonnen. Darin geht es um eine Schulklasse, die in der Pause am liebsten in einer angrenzenden abenteuerlichen Grube spielt, statt auf dem Pausenhof. Die Erwachsenen finden das allerdings zu gefährlich und lassen die Grube zuschütten. Das lassen sich die Kinder aber nicht gefallen und wollen ihren "Spielplatz" zurückerobern. Als Dankeschön fürs Mitmachen wurde je eines der sechs Bücher an die teilnehmenden Kindergärten verlost. Die Vorschulkinder des Kindergartens St. Josef holten sich ihren Preis gleich persönlich in der Stadtbibliothek ab. Alle Bilderbücher, die zur Auswahl für den Murmelpreis standen, sind wieder in der Bibliothek eingetroffen und können ausgeliehen werden. red