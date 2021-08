Der Rhönklub Zweigverein Walddörfer veranstaltet am Dienstag, 17. August, für Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren eine Tour mit dem Jäger unter dem Motto "Wilde Heimat". Die Veranstaltung dauert mit Pause etwa drei bis dreieinhalb Stunden und findet im "Lichtbirkig", dem Waldstück südlich von Sandberg, statt. Die Teilnahme ist auf zehn Personen beschränkt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bauhof in Sandberg (Start und Ende). Mitzubringen sind Verpflegung und festes Schuhwerk. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Karl-Heinz Schubert, Tel.: 0151/272 556 14. sek