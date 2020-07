Kinder- und Jugendchor im Kurgarten

Der Kinder- und Jugendchor Herz-Jesu und die Musikschule Bad Kissingen singen am Freitag, 17. Juli, ab 17 Uhr unter der Leitung von Brigitte und Burkhard Ascherl im Kurgarten an der Konzertmuschel der Wandelhalle. Im Programm stehen "Der Eisberg", "Die Nachtwanderung" und "Der Urwaldsong" sowie Lieder des Musicals "König Keks" von Peter Schindler. Im zweiten Teil singt der Jugendchor "Oh, when the Saints", "Say something", "Jar of Hearts", "Someone like you" und "A Million Dreams". Interessierte können unter Einhaltung der Abstandsregeln dem Chor lauschen. Foto: Peter Klopf