"Was braucht mein Kind im Grundschulalter?" und "Wie kann mein Kind ein positives Selbstbild entwickeln?" - Antworten auf zwei komplexe Fragen erhalten Eltern in zwei kostenlosen Online-Kursen der Geschwister-Gummi-Stiftung. Die "Fit für Kids"-Reihe präsentiert am Dienstag, 26. Januar, 19.30 Uhr, "Entwicklungsaufgaben für Kinder von 6 bis 10 Jahren" und am Dienstag, 2. Februar, ebenfalls um 19.30 Uhr, "Ich bin ich - und vertraue mir selbst". Anmeldungen zu den beiden Veranstaltungen sind ab sofort online unter www.gummi-stiftung.de/fit-fuer-kids möglich. Die Teilnehmerzahl der Kurse ist begrenzt.

Tatsächlich fallen Kindern im Alter zwischen 6 und 12 Jahren mehr Aufgaben zu als auf den ersten Blick ersichtlich. Sie entwickeln ihr eigenes Selbstbild in dieser Zeit, fangen an, neue Kompetenzen für das soziale Miteinander zu erwerben, und nebenbei finden auch noch physiologische Veränderungsprozesse statt. Da steht einiges an! Im Online-Kurs "Entwicklungsaufgaben für Kinder von 6 bis 10 Jahren" am 26. Januar lernen die Teilnehmenden die vielfältigen Sichtweisen, Herausforderungen und Bedürfnisse vieler Kinder dieser Altersspanne kennen und verstehen. Referentin ist die Diplom-Sozialpädagogin Sabine Schreiber.

Thematisch nahe ist auch der nachfolgende Kurs "Ich bin ich - und vertraue mir selbst". Gerade Kinder erleben Höhenflüge, Niederlagen, Glücksgefühle, Misserfolge und Stolpersteine in ihrem Leben sehr intensiv. Umso wichtiger ist es für sie, ein gesundes Selbstbewusstsein und den Glauben an die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Kinder, die von ihrer eigenen "Wirksamkeit" überzeugt sind, haben ein positives Bild von sich selbst und können den Herausforderungen ihres Alltags besser entgegentreten.

Die Referentin Elsbeth Oberhammer, die seit vielen Jahren den Fachbereich "Tageseinrichtungen für Schüler" und den Familientreff leitet, möchte Wege aufzeigen, wie sich Eltern gemeinsam mit ihrem Kind auf den Weg machen können, eine ganz individuelle Selbstwirksamkeit zu entwickeln. red