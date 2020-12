Der Kasendorfer Hersteller von Wärmepumpen und Chillern - ait-deutschland - engagiert sich für den guten Zweck. Dieser Tage überreichten die Geschäftsführer Marco Roßmerkel und Sjacco van de Sande und Marketing-Teamleiterin Stefanie Ullraum einen Scheck über 2500 Euro an Elisabeth Weith, Geschäftsführerin des Awo-Kreisverbands Kulmbach.

Das Kasendorfer Unternehmen ait-deutschland verzichtet auch in diesem Jahr auf Geschenke an Kunden und Geschäftspartner und spendet stattdessen für ein soziales Projekt in der Region, diesmal für die Jugendsozialarbeit an den Schulen des Landkreises.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Hilfe dieses wertvolle Projekt unterstützen können. Die Kinder und Jugendlichen in der Region sind unsere Zukunft und liegen uns besonders am Herzen. Sie verdienen die beste Ausbildung, egal aus welchen familiären Verhältnissen sie kommen. Deshalb fließt unsere Spende dieses Jahr in die Jugendsozialarbeit an Schulen", so Marco Roßmerkel.

Die Jugendsozialarbeit ist die intensivste Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule. Egal ob mit Einzelfallhilfe oder Netzwerkarbeit, sozial benachteiligte junge Menschen sollen nachhaltig in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und gefördert werden. Auch bei schwierigen sozialen und familiären Verhältnissen sollen dadurch die Chancen junger Menschen auf eine eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Lebensgestaltung verbessert werden.

Das Ziel der Jugendhilfe-Institution Schule ist, die Unterstützung und Förderung der Kinder und Jugendlichen, um deren Entwicklung zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu unterstützen.

Elisabeth Weith nahm den Scheck dankend entgegen und freute sich, dass dieser Bereich der Arbeiterwohlfahrt davon profitiert.

"Von der großzügigen Spende planen wir Wochenend-Projekttage für unsere betreuten Kinder an allen vier Schulen. Vor allem für die Kinder und Jugendliche, die im normalen Alltag keine Chance auf Urlaub mit der Familie haben, werden diese Tage mit Übernachtungen ein großer Spaß werden", sagte die Awo-Geschäftsführerin.

Stefanie Ullraum sicherte in diesem Zusammenhang auch die Zusammenarbeit und Unterstützung für diese Projekttage zu. red