Im Schlosspark wurde in diesem Jahr eine neue Nordmanntanne gepflanzt. Da in diesem Jahr auch die Gottesdienste an Heiligabend neben diesem Baum stattfinden, wurde der Kindergarten Waldwiese gebeten, diesen auch zu schmücken. Die Kinder der Pusteblumengruppe machten sich sofort ans Werk. So entstanden glitzernde Sterne in Gold und Silber. Geschmückt wurde dann der Baum gemeinsam mit den drei Bürgermeistern. Pfarrer Rolf Roßteuscher erzählte den Kindern noch eine Geschichte von einem Strohstern. Zum Schluss gab's noch eine kleine Belohnung für die fleißigen Bastler. Foto: Mona Metschke- Ernst