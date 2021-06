Der Remida-Day ist eines der besonderen Ereignisse im Kita-Jahr im Kinderhaus Leo in Coburg. Einmal im Jahr öffnet es die Türen der Remida und nutzt mit den Eltern und Kindern allerhand Materialien bei verschiedenen Aktionen und Angeboten. Ganz nach dem Motto "aus alt mach neu", denn der Begriff Remida fällt zurück auf König Midas, der mit einer Berührung angeblich Dinge in Gold verwandeln konnte.

Aufgrund der Pandemie war es dem Kinderhaus nach eigenen Angaben nicht möglich, dieses Fest in der Gemeinschaft mit Pädagogen, Eltern und Kindern zu feiern. Damit der Remida-Day aber nicht komplett ausfallen musste, haben sich die Gruppen Alternativen überlegt. Während die Kinder der Astrid-Lindgren- und Claude-Monet-Gruppen Remida-to-go-Boxen mit Experimenten und Aktionen zum Selbermachen mit nach Hause nehmen oder im Kinderhaus abholen konnten, haben die Krippenkinder im Atelier an einer Kunstausstellung gearbeitet. Auch hier wieder mit der Idee im Hinterkopf, bereits Vorhandenem oder Aussortiertem einen neuen Zweck zu geben. Die Kinder haben mit den Pädagogen verschiedene Kunsttechniken ausprobiert und so ihrer Kreativität freien Lauf gelassen.

Die Kunstwerke hängen in den Fenstern im Kinderhaus Leo, Leopoldstraße 11, aus. red