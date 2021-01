Bekanntlich wird der coronabedingte Lockdown bis 31. Januar verlängert. Auch Schulen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen sind weiterhin geschlossen, wobei - wie bislang auch - eine Notbetreuung zulässig bleibt. Das Angebot der Notbetreuung sollte aber nur in Anspruch genommen werden, wenn eine Betreuung nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann. Eine Möglichkeit kann dabei auch sein, dass sich maximal zwei feste Familien bei der Betreuung der Kinder abwechseln. Eltern sollten dabei aber Folgendes bedenken: Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto mehr Kontakte haben sie.

Wie das Landratsamt Coburg mitteilt, können die Notbetreuung in Anspruch nehmen:

• Krippen-, Kindergartenkinder und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6, deren Eltern die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen können, insbesondere, wenn sie ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen,

• Krippen-, Kindergartenkinder und Schüler, deren Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den zuständigen Jugendämtern angeordnet worden ist,

• Krippen-, Kindergartenkinder und Schüler, deren Eltern Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. SGB VIII haben,

• Krippen-, Kindergartenkinder und Schüler mit Behinderung oder entsprechender Beeinträchtigung, die eine Betreuung notwendig macht.

• Schüler von Förderzentren sowie anderen Förderschulen mit angeschlossenen Heimen einschließlich der Schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE).

Eltern, die für ihre Kinder an Einrichtungen im Landkreis Coburg eine Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, können sich auf der Homepage des Landkreises Coburg unter www.landkreis-coburg.de (Coronavirus - Aktuelle Informationen - Schulen und Kitas) den entsprechenden Antrag herunterladen und diesen per E-Mail an ihre jeweilige Kindertagesstätte schicken. Für die Notbetreuung von Schulkindern reicht auch eine formlose E-Mail an die Schulleitung. Für weitere Fragen zur Notbetreuung können sich die Eltern von Schulkindern direkt an ihre jeweilige Schulleitung wenden. Für die Eltern von Kindern in Kindertagesstätten stehen auch die Mitarbeiter vom Amt für Jugend und Familie am Landratsamt Coburg per Mail jugendamt@landkreis-coburg oder telefonisch unter 09561/514-2207 (zu den gewöhnlichen Bürozeiten) zur Verfügung. red