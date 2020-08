Kinder malten Bilder der neuen Orgel

In der Marienkirche in Königsberg ertönt seit einigen Wochen bei den Gottesdiensten und anderen Gelegenheiten eine neue Orgel. Unter dem Motto "Eine Königin für Königsberg" gestalteten Schüler der Regiomontanusgrundschule in Königsberg aus diesem Anlass Bilder für eine Ausstellung am neuen Standort der Orgel. Im Religionsunterricht entstanden viele kleine Kunstwerke, von denen die schönsten nun in den Sommerferien die Marienkirche zieren.

Eine Jury unter der Teilnahme der Königsberger Kunstschaffenden Elena Schwinn, Anne-Marie Reiser-Meyerweissflog sowie Elias Wolff prämierte die besten Bilder, die mit Preisen dotiert waren, die der Königsberger Orgelbauverein besorgt hatte. Die Preisträger sind Rosa Seidlein, Domenica Beck, Lisa-Marie Beck, Milo Schwinn (erster Preis), Philipp Simon, Joe Spörl sowie Leon Bulheller und Oliver Scherer. sn